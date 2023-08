Poco prima del calcio d'inizio della gara contro il Monza, è il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ad offrire la sua analisi pre-match anche ai microfoni di Sky Sport: "Sono orgoglioso di essere capitano ma non cambierà nulla, trasmetterò ai compagni le solite cose. Cercheremo di iniziare bene perché ci siamo preparati bene e vogliamo iniziare col piede giusto. Sono andati via tantissimi giocatori ma ne sono arrivati tanti, giovani, che hanno voglia di crescere e imparare. Speriamo di trasmettere in campo ciò che abbiamo preparato".