La visita di Javier Zanetti in Calabria e l'apprezzamento dimostrato dal vice presidente dell'Inter per le bellezze del territorio riempiono d'orgoglio il governatore della Regione, Roberto Occhiuto, che sui profili social evidenzia: "L’ex capitano e storica bandiera dell’Inter, Javier Zanetti, in vacanza a Scilla! La Calabria è un vero e proprio paradiso, e il vicepresidente del club nerazzurro, assieme alla moglie, se ne è follemente innamorato".