"Giochiamo in casa, quindi la Juve ha il dovere di provare a vincere e andare in testa". Lo dice Darko Kovacevic, ex attaccante della Juventus. "L’uomo su cui puntare? Dico Vlahovic. Questi big match sono spesso la molla per superare momenti di difficoltà. Spero che Allegri gli faccia giocare almeno una porzione di partita e che Dusan la sfrutti per sbloccarsi", si augura il serbo alla Gazzetta dello Sport.