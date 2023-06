Dopo l'anticipazione della Gazzetta dello Sport, anche dall'Inghilterra arrivano conferme sull'interesse dell'Inter per Folarin Balogun, attaccante di proprietà dell’Arsenal ma in questa stagione 21 volte a segno in Ligue 1 con il Reims. Il club nerazzurro pensa all'ingaggio del classe 2001 "e dovrebbe avvicinarsi formalmente". Lo riferisce Sky Sports UK.