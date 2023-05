"Chi è per me Onana? Ricordo una notte, alla vigilia di una partita importante, gli dissi: 'Domani abbiamo bisogno del numero uno'. E stanotte l'Inter avrà bisogno del suo numero uno". Così Samuel Eto'o ricorda ai microfoni di Prime Video il suo connazionale André Onana. "Era un ragazzino bravo, ho tante emozioni quando ricordo gli inizi. Lui poi è bravo con i piedi come Julio Cesar".