Anche l'ex ct Luigi Di Biagio commenta per DAZN la vittoria dell'Inter sulla Roma. Sottolineando un merito particolare avuto in questa stagione dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: "Nel momento critico della stagione, l'Inter era la squadra che concludeva di più verso la porta. La bravura di Simone Inzaghi è stata quella di insistere su determinati giocatori, come Lautaro Martinez. C'è stato un momento in cui Napoli e Milan avrebbero potuto allungare sull'Inter, ma non ci sono riuscite".