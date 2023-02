Che partita c'è da aspettarsi in quel di Bologna in questo lunch match domenicale durante il quale l'Inter di Inzaghi affronterà la squadra di Simone Inzaghi? A rispondere è Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV: "Una partita molto difficile, conosciamo le qualità del Bologna, dobbiamo fare una partita attenta e cercare di portare a casa tre punti".

Come stai? C'è un ruolo che preferisci?

“Sinceramente no. Cerco sempre di fare il massimo quando vengo chiamato in causa. E quando succede cerco di dare il mio contributo alla squadra”.