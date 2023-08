In vista del primo impegno ufficiale contro il Palermo in Coppa Italia, il Cagliari ha ufficializzato l'elenco dei numeri di maglia per la prossima stagione. Gaetano Oristanio, il giovane attaccante arrivato dall'Inter, ha optato per la camiseta numero 19, dopo un lungo passato con la 10 tra la Primavera nerazzurra e il Volendam.

I numeri di maglia pic.twitter.com/k0h4i58OAB — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 10, 2023