Parlando ai microfoni di Tuttosport, Valeri Bojinov, ex attaccante di Juventus e Fiorentina, risponde a precisa domanda su cosa serve ai bianconeri per colmare il gap con l'Inter: "Un po’ di tempo per assorbire le idee di Thiago Motta e un paio di grandi giocatori". Per il tricolore, però, secondo il bulgaro non sarà una lotta Inter-Juve: "Vi sorprenderò, ma io ci metto anche l’Atalanta. La vittoria dell’Europa League ha dato loro quella maturità ed esperienza che finora era sempre mancata. Hanno un allenatore straordinario come Gian Piero Gasperini e leggo nomi importanti tra i possibili rinforzi. Dipende solo da loro: se ci credono davvero, possono farcela a vincere il campionato".