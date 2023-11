Yann Bisseck, all'esordio da titolare con l'Inter in Champions League, parla così a Inter TV dopo il match vinto per 1-0 sul campo del Salisburgo:"Sono felice, giocare da titolare per un grande club come l'Inter in Champions League è molto bello. Devo migliorare in alcune cose, ma sono contento che il mister abbia creduto in me".

Siete già focalizzati sul prossimo match?

"Io non ho giocato molto fin qui, quindi sono pronto. Spero di avere più minuti, ovviamente serve un po' di tempo per migliorare e mettere minuti nelle gambe, ma se il tecnico vorrà puntare su di me io sono pronto".

Come ti stai trovando in Italia?

"Io ho giocato in club molto piccoli, quindi quando sono arrivato all'Inter ero un po' nervoso. Tutti i compagni di squadra mi stanno aiutando a crescere e poi Milano è una bellissima città".