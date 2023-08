Ospite d'onore alla prima cena della second life milanese di Marko Arnautovic, arrivato quest'oggi a Milano per iniziare la sua nuova avventura all'Inter: è arrivato infatti all'hotel Melià il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, che come riferisce Sky Sport si è intrattenuto con il giocatore e il suo entourage. Arnautovic che prima di entrare in albergo ha anche regalato i suoi scarpini ad uno dei tifosi che lo hanno accolto, promettendo di segnare almeno 10 gol.