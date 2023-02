Juan Musso ripensa agli ultimi ko incassati dalla sua Atalanta e punta il mirino sulla Lazio. Il portiere della Dea ricorda anche la sconfitta con l'Inter che è costata ai bergasmaschi l'addio alla Copp Italia: "È stata una partita lottata, abbiamo avuto delle occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle - dice a Sky Sport -. Contro il Sassuolo, invece, è stata molto difficile anche perché poi abbiamo giocato in dieci. Contro la Lazio andremo lì con le nostre forze e con tanta fiducia. Lotta per le coppe? Siamo lì, siamo quattro o cinque squadre che secondo la classifica lottano per quei posti. Siamo motivati".