Piovono conferme ufficiali dalla conferenza di fine stagione dell'AIA. L'associazione italiana arbitri, stilando gli organici per l'annata 2023/24, rende noto che sono otto gli arbitri effettivi della CAN A-B che lasciano, cinque dei quali dismessi per "motivate valutazioni tecniche": uno di questi è Marco Serra, noto alle cronache per il famoso gol annullato a Junior Messias due stagioni fa e per la lite con José Mourinho.

Out anche anche Giampiero Miele di Nola, Matteo Gariglio di Pinerolo, Francesco Meraviglia di Pistoia, Daniele Paterna di Teramo, Lorenzo Maggioni di Lecco e i più esperti Massimiliano Irrati di Pistoia e Paolo Valeri di Roma 2 (questi ultimi due passeranno al VAR). Promossi invece Di Marco, Collu, Tremolada e Monaldi.