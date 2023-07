"L'Inter farà una nuova offerta per Romelu Lukaku questa settimana" scrive sicuro il Telegraph che svela come l'attaccante di proprietà del Chelsea ma con il cuore legato all'Inter, dove spera di poter tornare a titolo definitivo, abbia deciso di tentare il tutto per tutto per raggiungere il suo obiettivo. Secondo il quotidiano inglese il belga sarebbe disposto "a sacrificare quasi 1 milione di sterline all'anno di stipendio" per tornare definitivamente in Italia. Lukaku guadagna attualmente quasi 140.000 sterline a settimana, al netto delle tasse, e si è offerto di scendere a circa 120.000 sterline a settimana pur di tornare all'Inter che starebbe mettendo a punto l'offerta da recapitare ai Blues: circa 35 milioni di sterline comprensivi di bonus sono le cifre in mente dei milanesi, cifre che però non soddisfano probabilmente i londinesi, intenzionati a non scendere sotto i 40.

