Scontro totale sul mercato tra l'Inter e il Milan. Come evidenzia Sportitalia, l'azione di disturbo nerazzurra per Marcus Thuram è vera, anzi è più di un disturbo. Tutto nasce con l'approccio prima per Romelu Lukaku, ma comprende anche Davide Frattesi. Ora l'Inter si inserisce per l'attaccante francese che ha respinto la corte del Paris Saint-Germain.