"Mentre tutti davano per scontata la volontà di Lukaku di tornare per un altro anno alla corte di Inzaghi, le voci su alcuni mal di pancia non meglio identificati avevano iniziato ad inseguirsi da tempo" e a darne "conferma che ha fatto detonare la bomba mediatica" è arrivata ieri sera, quando i rumors che accostavano il belga alla Juventus hanno preso definitivamente forma con l'offerta del club bianconero per un ingaggio annuo di 12,5 milioni di euro a stagione.

"Dopo essersi negato ai dirigenti e ai compagni di squadra, preoccupati per un silenzio del tutto inconsueto, Lukaku ha chiamato Piero Ausilio per chiarire la sua situazione. In questo caso è stata la reazione stizzita del dirigente interista a sorprendere il belga: se non gli ha attaccato il telefono in faccia c’è mancato davvero poco - spiega Il Giornale - . Dopo essersi accorti che le professioni di fede di Lukaku per la Beneamata erano solo una facciata, come il gentlemen’s agreement concluso qualche tempo fa, l’Inter si è sentita presa in giro".