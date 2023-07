Ancora nessun acquirente si è fatto avanti per Joaquin Correa. Nonostante il Tucu sia da tempo sulla lista dei cedibili di Piero Ausilio e Beppe Marotta dopo due anni in nerazzurro andati ben al di sotto delle aspettative, la Gazzetta dello Sport spiega come ancora nessuna società ha bussato davvero alla porta di viale della Liberazione, al di là di timidi sondaggi preliminari. In casa Inter al momento le questioni principali da risolvere sono legate indubbiamente al destino di André Onana e Romelu Lukaku, ma una volta archiviate le due operazioni si prenderà in esame il dossier Correa, perché prima di andare a caccia di un quarto attaccante serve chiaramente la sua uscita.

La meta più plausibile, anche per il suo passato al Siviglia, sarebbe la Spagna, anche se il desiderio sarebbe trovare acquirenti in Premier League attirando club che hanno ampia disponibilità economica. L'Inter, però, dovrà accontentarsi secondo la Rosea di mettersi al tavolo per cifre inferiori ai 30 milioni spesi per l'argentino.