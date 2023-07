La Juventus è pronta a tentare la Lazio per Sergej Milinkovic-Savic. Secondo il Corriere dello Sport, il club bianconero sta studiando le contropartite (Rovella e non Arthur più Luca Pellegrini) da aggiungere alla parte cash per arrivare al serbo.

"La traccia, anzi la notizia, porta verso l’ipotesi di incontro tra Lazio e Juve in cantiere lunedì - scrive il giornale romano -. E se non dovessero vedersi, ma solo sentirsi, sarà lo stesso una giornata cruciale, forse di svolta. Milinkovic in scadenza è un “problema societario”, come ha sottolineato Sarri, che pure lo ritiene una risorsa e in previsione della Champions se lo terrebbe, a patto sia motivato. Il suo discorso a Lotito è stato preciso: confermiamo in blocco il gruppo del secondo posto, aggiungiamo quattro titolari (un centravanti, un’ala, un play, un terzino sinistro) e forse riusciamo a ripeterci, magari entrando in corsa scudetto anche se non lo ammetterà mai".

