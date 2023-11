Primo potenziale match ball per il Salisburgo Under 19 mercoledì pomeriggio nella quarta giornata di Youth League: gli austriaci, in caso di successo contro l'Inter di Cristian Chivu ancorata a quota due punti, potrebbero staccare con due turni d'anticipo il pass per la fase a eliminazione diretta. Il tecnico dei Roten Bullen Onur Cinel auspica di vedere un'ottima prestazione da parte dei suoi: “Non vediamo l'ora di vivere un altro momento clou qui a casa! Ovviamente vogliamo continuare i risultati positivi che la nostra squadra ha ottenuto finora nella Youth League e giocare una partita molto intensa e bella contro l’Inter".