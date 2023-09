Paolo Scaroni, presidente del Milan, a margine dell'assemblea di Lega Serie A preferisce non sbilanciarsi sul prossimo derby di Milano alla domanda del nostro inviato Simone Togna: "Sono fiducioso", l'unica concessione alla scaramanzia, a cui aggiunge che però non potrà essere al Meazza: "Non lo vedrò, purtroppo sarò via". A seguire le immagini.

Il presidente del Milan Scaroni annuncia che non sarà a San Siro per il derby ⬇️ pic.twitter.com/8jeUgQ4pV8 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) September 11, 2023