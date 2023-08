Dopo il match vinto contro il WSG Tirol per 3-0, il tecnico del Red Bull Salisburgo Gerhard Struber ha sottolineato come, nonostante le numerose partenze di questo mercato estivo, possa comunque avere l'imbarazzo della scelta per la sua formazione: "Per me è una cosa bella. Sarà importante trovare il giusto mix. Per me è importante che i ragazzi diano tutto e lavorino costantemente contro la palla. Ecco perché trovo l'amichevole contro l'Inter molto importante, perché posso far marciare a dovere tutti i miei ragazzi".