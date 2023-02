Anche Mattia Baldini, coordinatore tecnico della prima squadra, parla a Sky subito prima della sfida ai nerazzurri di Inzaghi. "Crediamo nella salvezza perché le prestazioni ci sono sempre state. Se avessi avvertito un segnale diverso, rispetto a quello che riusciamo a tradurre in campo, allora potrei dire una cosa diversa. Mancano i punti, quelli che per circostanze sfortunate non siamo riusciti a ottenere fino in fondo. La scadenza degli stipendi? Il nostro è un gruppo di uomini prima ancora che di calciatori. E gli uomini si vedono soprattutto in un momento duro come quello che stiamo attraversando a livello societario. Verrà trovata la soluzione migliore".