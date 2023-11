Samson Baidoo non riesce a nascondere la delusione per la sconfitta patita nei minuti finali dal suo Salisburgo contro l'Inter, nella quarta giornata del girone D di Champions League: "E' molto dura da accettare perché abbiamo prodotto una grande prestazione di squadra - le parole del difensore al sito ufficiale del club austriaco -. Siamo stati sfortunati a perdere dopo una prestazione del genere a causa di un rigore. Nelle ultime due partite vogliamo dimostrare che siamo coraggiosi, come lo siamo stati oggi (ieri, ndr), ma dovremo essere noi a segnare".