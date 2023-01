Allenamento al mattino per il Parma che continua a preparare il match contro l’Inter, in programma martedì a San Siro e valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia. La squadra, agli ordini di Fabio Pecchia e dello staff, ha svolto attivazione generale, lavoro sulle palle inattive, esercitazioni tattiche e una partita a campo ridotto.