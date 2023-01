Seduta di allenamento al mattino per il Parma che prosegue la preparazione in vista del match di Coppa Italia Frecciarossa contro l’Inter, valido per gli ottavi di finale. Il gruppo di Fabio Pecchia ha svolto attivazione tecnica, torelli, esercitazione tecnica con la palla e palle inattive. Domani, domenica 8 gennaio per i Crociati è in programma una seduta al mattino.