Niente da fare per Weah. La notizia di ieri della ricaduta all'infortunio della coscia è confermata oggi dalla Gazzetta dello Sport: l'americano torna nella lista degli indisponibili e non sarà del match con l'Inter al pari di Danilo, De Sciglio, Fagioli e Pogba. Ottimismo, invece, per McKennie e Miretti. E Locatelli? La microfrattura scomposta alla costola dà dolore, ma la speranza di Allegri di averlo a disposizione non è svanita. Una decisione sarà presa in extremis.

Intanto nuova fumata nera tra il club bianconero e Cristiano Ronaldo circa il contenzioso sui 19,9 milioni (2^ manovra stipendi) che il portoghese reclama, ma che per la Juve non gli spettano. Ieri nuova udienza del Collegio arbitrale, ma nessuna conciliazione nonostante: prossimo round a fine gennaio e verdetto entro aprile.