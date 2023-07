Potrebbe essere la gara di domani contro l'Inter la prima occasione per vedere in campo in questa estate di amichevoli il brasiliano Neymar nel nuovo Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Secondo Le Parisien, l'ex Barcellona, che non ha giocato i primi tre test dei rossoblu, potrebbe tornare in campo domani sera a Tokyo, anche in omaggio ai tifosi giapponesi per i quali è un autentico idolo. Mentre Lee Kang-In, convalescente dal dolore al ginocchio, ha svolto la prima parte della seduta come da programma con i compagni, con Renato Sanches che ha proseguito a parte dopo una buona mezz'ora, Neymar ha partecipato all'intera sessione di allenamento tenuta dal PSG al National Stadium. Il brasiliano è stato utilizzato principalmente nel lavoro tattico che Luis Enrique ha provato con due potenziali formazioni titolari.

Nulla di definitivo, sottolinea il quotidiano, perché il tecnico ex Roma ha fatto trapelare comunque poco o nulla circa i suoi piani per la sfida contro Simone Inzaghi.