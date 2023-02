C'è anche Rade Krunic, centrocampista del Milan, tra i giocatori chiamati davanti alle telecamere di Sky Sport per commentare il Derby di Milano perso contro l'Inter: "Da quando sono qua e da quando c’è il mister penso sia il periodo più negativo. Noi facciamo sempre il massimo, poi le cose non vanno e anche oggi non sono andate come speravamo. Crediamo in noi stessi, ma purtroppo un’altra volta è andata così. Siamo un po’ giù mentalmente per tutte queste sconfitte, una vittoria cambierebbe tutto".