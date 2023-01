"Molto difficile per me stare qui a spiegare le cose tattiche in questo momento" ammette Simon Kjaer ai microfoni di Mediaset dopo il pesante ko incassato per mano dell'Inter a Riad, 3-0 che vale ai nerazzurri la seconda Supercoppa italiana consecutiva. "Mi dispiace tantissimo per la squadra, però non molliamo mai, ripartiamo e troviamo la forza di ripartire perché dobbiamo".