Il messaggio che arriva dall'ambiente Fiorentina dopo la débâcle con l'Inter non cambia a distanza di giorni: niente scuse, ora è il tempo di voltare subito pagina. Un concetto ribadito oggi da Rolando Mandragora, nel corso dell'intervista a Radio Sportiva: "Dobbiamo archiviare in fretta l’ultima sconfitta - le parole del centrocampista viola -. Non fa piacere mai perdere in quel modo come a San Siro, ma il nostro primo obiettivo era quello di entrare nei gironi di Conference League e lo abbiamo raggiunto.

Non cerchiamo nessun alibi, eravamo probabilmente stanchi, ma una sconfitta così non ci può andare bene e siamo i primi a essere dispiaciuti e arrabbiati".