"Fino ad oggi è un Natale felice. Certo, il tiro di Ramadani ha aiutato molto a renderlo felice": lo ha ammesso il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani a margine dell'evento natalizio svoltosi ieri al Teatro Apollo. "Poi la felicità arriva fino al 23 dicembre, poi ci sarà un’altra partita proibitiva, difficilissima. Poi se l’Inter quella sera dovesse essere in vena di regali di Natale proveremo a farci trovare pronti" ha poi aggiunto con un pizzico di ironia sul match in programma per sabato prossimo alle 18 a San Siro.

"Si chiude un anno formidabile dal punto di vista delle emozioni. Penso che il 2023 ci abbia regalato emozioni che i tifosi non dimenticheranno mai. Il destino ci ha dato giorni di emozioni fortissime, poi anche la nuova stagione non ci sta risparmiando emozioni soprattutto nei minuti finali che ci stanno provando", ha concluso.