Joe Montemurro, tecnico della Juventus femminile, ha parlato in conferenza dopo il rotondo successo sull'Inter: "Noi lavoriamo per controllare la gare. Volevamo partire forte e poi gestire e ci siamo riusciti. L'Inter è una squadra forte con un'idea di gioco molto importante. Noi però abbiamo sfruttato le nostre opportunità. Sul reparto? Possiamo sempre crescere".

Quanto è soddisfatto dell'approccio della squadra? Un giudizio su Lenzini?

"Noi cerchiamo di creare una grande intensità di gioco in allenamento per portarla in gara. Martina è una giocatrice intelligente con qualità moderne. Per lei c'è un futuro brillante sia per la Juve che per la nazionale".