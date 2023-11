Dopo Manuel Locatelli, che ha lasciato il ritiro della Nazionale maggiore a causa di una lieve frattura leggermente scomposta della X costa, un altro centrocampista della Juve potrebbe far ritorno al club per problemi fisici. Come comunicato dalla FIGC, infatti, restano da valutare le condizioni di Fabio Miretti, aggregato al gruppo dell'Under 21 azzurra che domani scenderà in campo con San Marino a Serravalle. Il ct Carmine Nunziata, per la cronaca, ha già perso per infortunio Gaetano Oristanio e Lorenzo Colombo e dovrà fare i conti anche con la condizioni non ottimali di Edoardo Bove.