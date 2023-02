Marko Grujic torna a San Siro dove lo scorso anno è già stato per affrontare il Milan. "Purtroppo non abbiamo vinto quella partita ma abbiamo giocato bene - dice ai microfoni di Amazon Prime -. Siamo contenti di essere tornati e faremo del nostro meglio per raggiungere l'obiettivo che è trovare il miglior risultato per poi tornare al Dragao. L'Inter è un'ottima squadra, molto ben organizzata come tutte le italiane. Dovremo mettere velocità e intensità per vincere. Chi ammiro di più nell'Inter? Dzeko, per il suo stile di gioco e la sua carriera"