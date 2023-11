Intervistato da Sky Sport al termine del match perso contro l'Inter, il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco analizza così la gara di San Siro, esaltando comunque la prestazione dei suoi al cospetto della capolista: "Il calcio è fatto di episodi, a volte ti girano a favore e altre meno - ha detto l'allenatore dei ciociari -. Oggi loro fatto un eurogol, noi invece potevamo gestire meglio certi episodi. Peccato perché secondo me oggi la squadra ha fatto un'ottima gara, potevamo fare un po' meglio alcune palle. Abbiamo preso un gol incredibile e poi subito il gol del 2-0 su rigore che secondo me non era proprio 'rigore rigore', il giocatore si è fermato. Soulé? Il primo a essere rammaricato era lui, ha fatto un dribbling in più che non serviva. È ovvio che deve capire che in certi momenti della gara devi sfruttare al meglio le opportunità, peccato per il gol preso che ha messo la gara in discesa per l'Inter. Ma non toglierò mai al giocatore la gioia di fare quel dribbling in più".

Ancora sul match: "L'avevamo preparata così anche viste le altre gare, se all'Inter dai possibilità di ripartenza sono pericolosissimi. Ho cercato di togliere loro un po' di ampiezza, fino al loro eurogol siamo stati bravi a concedere poco agli avversari. Quando giochi con loro per cercare di portarli in area di rigore devi cercare di essere aggressivo, ci siamo riusciti per lunghi tratti, peccato anche per il rigore che è arrivato su uno scivolone del nostro difensore".