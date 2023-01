Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, si sofferma a DAZN dopo l'1-0 di San Siro: “È una serata da sogno, non poteva esserci modo migliore. Nella prima mezz'ora abbiamo fatto grandi cose, abbiamo avuto coraggio e zero timore reverenziale. I ragazzi mi hanno reso orgoglioso, non posso che ringraziarli. Henderson? Ha caratteristiche simile a un play, è un giocatore molto tecnico e oggi ha giocato con molta personalità.