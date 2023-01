"Questo è il mio gol più importante, il mister ci teneva a fare bene e siamo tutti molto soddisfatti". Queste le dichiarazioni di Tommaso Baldanzi a Sky dopo il match del Meazza. "Siamo un grande gruppo, cerchiamo sempre di fare il meglio in allenamento e poi i risultati arrivano. Vogliamo giocare con serenità per arrivare a risultati migliori, ma bisogna ancora spingere per arrivare alla salvezza. A livello personale, non mi aspettavo un inizio così importante, ma manca ancora tutta la seconda parte di stagione".