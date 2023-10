E' durata solo un tempo la partita di Giorgio Scalvini, sostituito all'intervallo di Empoli-Atalanta da Gian Piero Gasperini a titolo precauzionale. Il jolly dei bergamaschi, secondo quanto riportato da DAZN, ha accusato un problema alla schiena, motivo per cui il tecnico nerazzurro ha ritenuto opportuno non rischiarlo nella ripresa. Le condizioni del nazionale italiano andranno rivalutate nelle prossime ore, in vista della gara con l'Inter, in programma sabato sera al Gewiss Stadium.