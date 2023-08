Con la solita sincerità Claudio Ranieri si presenta ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta del suo Cagliari contro l'Inter: "Primo tempo nettamente nelle loro mani, noi abbiamo fatto confusione. Nella ripresa loro hanno gestito e noi abbiamo avuto qualche fiammata. Bene che i ragazzi abbiano conosciuto la Serie A, la forza fisica, i tackle di una squadra che lotterà per vincere il campionato. Hanno memorizzato tutto alla perfezione. Noi conoscevamo i loro movimenti ma non siamo riusciti a fermarli. Non posso dire nulla ai miei giocatori, quando hai davanti una squadra più forte della tua biusogna saperlo riconoscere".

L'atteggiamento di reazione visto stasera è quello che si aspetta?

"E' un grosso carattere, un senso di orgoglio e appartenenza all'isola come chiedo io. Ci possono battere ma non dobbiamo mai uscire sconfitti. Dobbiamo conoscere la A, la conosciamo con una squadra che gioca a memoria, a uno o due tocchi, in cui tutti partecipavano. nel primo tempo non riuscivamo a porre rimedio, nell'intervallo ho detto ai ragazzi di restare compatti e provare a fare la nostra partita quando ce lo avrebbero consentito. E i ragazzi lo hanno fatto, sono stati più diligenti, abbiamo giocato a tre a centrocampo e siamo riusciti a sopperire alla loro grande qualità".

Cosa vede per il suo Cagliari e per la sua carriera?

"La mia carriera si interromperà a Cagliari come squadre di club, mi sembra bello aver iniziato e finire qui. Se poi arriverà una Nazionale che mi piace ci andrò. L'Arabia? Non ci sarei andato, mi piace avere stimoli differenti dai soldi. Per il Cagliari prevedo che ce la metteremo tutta per far contenti i nostri tifosi".

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Sono soddisfatto perché stiamo concludendo tutte le operazioni ce stavano in piedi. Petagna? Profilo che mi piace, grande centravanti e punto di riferimento importante. Se viene lo fa per lottare per cercare di riconquistare la Nazionale".