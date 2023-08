C'è anche Tommaso Augello, terzino del Cagliari, tra i protagonisti intevenuti nella sala stamoa dell'Unipol Domus dopo la sconfitta dei rossoblu con l'Inter. FcInterNews.it, sul posto col proprio inviato, vi riporta le sue parole.

Cosa è scattato a livello psicologico nel secondo tempo?

"Non è stato facile perché loro son partiti forte. Abbiamo sofferto sulle fasce perché uscivano con la palla e ripartivano, stavano tanto tempo nella nostra metà campo e potevamo limitarlo. Nel secondo tempo è andata meglio. Potevamo essere più pericolosi noi, abbiamo avuto occasioni. Son stati bravi loro e bravi noi, ora testa alla prossima".

Cosa hai provato all'esordio all'Unipolu Domus?

"Già col Palermo mi è piaciuto molto giocare qua. Lo stadio era pieno e il pubblico bellissimo, mi sembra di stare qui da molto".

Cosa è successo nel primo gol arrivato dala tua parte?

"C'è stato uno scarico nostro non preciso, l'inserimento di Dumfries che ha fatto un tiro passato sotto le gambe non ricordo di chi. Potevamo essere più attenti, ma non ho visto grossi errori individuali".

Cosa viene da dire a voi esperti ai più giovani?

"L'anno scorso il Cagliari era abituato a vincere spesso, da oggi bisogna capire che bisogna rischiare meno nella nostra metà campo. Queste squadre quando perdi palla di fanno male, oggi è stata una dimostrazione".