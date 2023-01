"Era importante per noi passare il turno, perchè questa è una competizione per cui noi teniamo particolarmente". Ha detto Berat Djimsiti ai canali ufficiali dell'Atalanta dopo il successo contro lo Spezia che è valso i quarti di Coppa Italia, dove la squadra di Gasperini incrocerà l'Inter.

"Il primo tempo credo abbia dimostrato come ogni sfida non sia mai scontata, anche se avevamo in mano il gioco abbiamo terminato la prima frazione di gioco 3-2. Anche due settimane fa ci siamo accorti come lo Spezia sia un avversario molto ostico, chegioca molto bene e sapevamo le loro qualità. Siamo stati bravi a concretizzare le occasioni avute, stiamo crescendo sempre più".