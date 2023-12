Ultima gara del girone e primo posto in palio, traguardo importante che offre prospettive diverse al cammino europeo dell’Inter. Lo sa bene anche l’ad sport nerazzurro Beppe Marotta che ai microfoni di Sport Mediaset parla così dal prato di San Siro prima del match contro la Real Sociedad: “Sarà importantissimo arrivare primi per dare continuità ad un ciclo vincente ma anche per evitare avversarie dure. Affrontiamo un avversario di tutto rispetto e quindi dobbiamo stare attenti su questo aspetto”.

È ancora giusto chiamarlo turnover?

“Siamo nel calcio moderno, ogni squadra deve allestire una rosa importante dal punto di vista qualitativo. Io parlerei di titolari e cotitolari, con giocatori che partono dalla panchina che possono risultare fondamentali”.

Lautaro ha detto che firmerebbe domani il rinnovo.

“Questa è una dichiarazione d’amore per l’Inter che ci mette nel mood positivo e ci mette sereni per quando andremo a trattare, sapendo che abbiamo di fronte un grande professionista che ha voglia di rimanere all'Inter”.

Il suo rinnovo?

“Vedremo se chiuderemo prima dell’anno solare, ma non ci sono problemi”.

Questa partita è importante per capire se l’Inter ha scalato un nuovo gradino?

“Questa è la risposta che cerchiamo, dare una risposta sul piano del gioco sarebbe la cosa più importante per dimostrare di essere autorevoli sul piano europeo”.

Non ci sono aggettivi per il colpo Thuram, però si può dire che giocare con Lautaro è facile. Non è un rischio giocare senza Lautaro?

“No, perché contiamo su un gruppo che ha valori diversi come giusto nello sport di squadra ma ai quali è giusto far indossare questa maglia. Le scelte del mister sono dettate dalle condizioni, dal calendario compresso, per me è una scelta giusta. Thuram è stata una bella intuizione di Piero Ausilio, noi lo abbiamo supportato e siamo tutti felici. Ha grandi potenzialità e recitare un ruolo ancora più importante rispetto a quanto sta facendo”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!