Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, si è recato nella sede dell'Inter per definire gli ultimi dettagli dell'operazione Frattesi con il club nerazzurro. Inter e Sassuolo hanno trovato l'accordo per un prestito oneroso a 6 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a 27 milioni di euro più il cartellino di Mulattieri (valutato 6 milioni). Compresi nell'affare anche 5 milioni di bonus, 4 legati alle presenze e alla qualificazione in Champions e uno per lo scudetto. Non è da escludere che il giocatore possa sbarcare a Milano già in giornata.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!