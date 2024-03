Igor Tudor, neo tecnico della Lazio, non ha nessuna intenzione di mettere in discussione lo status di capitano e simbolo all'interno della squadra di Ciro Immobile, giocatore che sta vivendo i giorni più difficili nella sua lunga esperienza nella Capitale: "Non leggo i social e i giornali, sarebbe un suicidio - ha spiegato il croato -. Io penso a lavorare, sia quando vanno bene le cose che quando vanno male. Con Ciro ho parlato due volte anche su questo argomento, l’ho visto molto motivato. Penso che lui ci tenga alla Nazionale, dipende solo da lui in questi due mesi. Ha sempre segnato, penso che li farà ancora. Ci conto tanto, è un ragazzo con qualità non solo calcistiche ma anche umane. Lo conosco, sono convinto che farà due mesi importanti”.