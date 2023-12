Il lunch match dell'ultimo turno di Serie A del 2023 si gioca a Bergamo, dove l'Atalanta strappa tre punti importanti contro il Lecce che valgono il momentaneo sesto posto in classifica con il sorpasso su Lazio, Napoli e Roma, attesa questa sera dalla trasferta contro la Juventus. A decidere la gara di pensa il solito Lookman, in rete con la giocata che mette in archivio il definitivo 1-0 della Dea.