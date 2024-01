All'indomani dal match con l'Inter, finito con il successo dei nerazzurri, la Fiorentina saluta Josip Brekalo a poco meno di un anno dal suo arrivo. L'esterno ex Wolfsburg pronuncia ai viola un arrivederci fino a giugno, per approdare all'Hajduk Spalato. Dopo il flirt con la Dinamo Zagabria, finito male, Brekalo ha scelto un altro club croato e raggiungerà l'ex Inter Ivan Perisic. A rendere noto il trasferimento è la Fiorentina stessa attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Josip Brekalo all'HNK Hajduk Spalato" si legge nella nota.