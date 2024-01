Con Radu Dragusin volato a Londra, il Genoa tappa subito il buco in rosa con l'arrivo di Djed Spence dal Tottenham "Il difensore inglese, nato a Londra il 09/08/2000, arriva dal Tottenham Hotspur a titolo temporaneo con opzione per il riscatto - si legge nella nota del Grifone -. Cresciuto nel settore giovanile del Fulham, Spence ha vestito le maglie di Middlesbrough, Nottingham Forest, Rennes, Leeds e Tottenham. Vanta 6 presenze con la nazionale Under 21 dell’Inghilterra".

Djed Spence è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore inglese, nato a Londra il 09/08/2000, arriva dal Tottenham Hotspur a titolo temporaneo con opzione per il riscatto. Cresciuto nel settore giovanile del Fulham, Spence ha vestito le maglie di Middlesbrough, Nottingham… pic.twitter.com/kMhahMN8Pu — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 11, 2024