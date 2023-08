L'Inter è ancora alla ricerca di un difensore che possa agire da braccetto destro nei tre dietro e il suo arrivo dipenderà da quanto budget rimarrà per i nerazzurri dopo la scelta dell'attaccante. Uno dei profili che più piacevano era quello di Benjamin Pavard, considerato in uscita dal Bayern Monaco (non rinnoverà il contratto). Ma al di là delle difficoltà dell'operazione, è la concorrenza che smonta sul nascere le velleità dell'Inter.

Dopo il Manchester City, che ha considerato il francese in caso di addio di Kyle Walker, secondo Bild oggi è l'altro Manchester, lo United, a spingere con forza per arruolare Pavard. Trattativa in corso con il Bayern Monaco.