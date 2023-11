La Nazionale italiana Under 19, campione d'Europa in carica, è pronta a tuffarsi nella prima fase di qualificazione del torneo continentale di categoria che vedrà gli azzurrini impegnati dal 15 al 21 novembre in Svezia. Dopo lo stage dal 6 all'8 novembre a Coverciano, il tecnico Bernardo Corradi ha ufficializzato la lista dei 20 convocati, 14 classe 2005 e 6 classe 2006 (Cisse, Magni, Mannini, Marin, Pafundi e Romano), che, inseriti nel Gruppo 4, scenderanno in campo alla Borås Arena mercoledì 15 (ore 13) contro il Liechtenstein, sabato 18 (ore 13) contro la Svizzera e martedì 21 novembre (ore 18) contro i padroni di casa della Svezia. Accedono alla fase élite le prime due classificate di ciascuno dei 13 gironi della prima fase di qualificazione più la miglior terza. Ecco l'elenco dei convocati che include anche l'interista Luca Di Maggio:

Portieri: Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma);

Difensori: Wisdom Amey (Bologna), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Christian Corradi (Hellas Verona), Vittorio Magni (Milan), Marco Palestra (Atalanta);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Diego Ripani (Juventus), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Alphadjo Cisse (Hellas Verona), Simone Pafundi (Udinese), Alessio Vacca (Juventus).