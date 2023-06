Protagonista nella vittoria della Nazionale italiana Under 21 sui pari età della Svizzera, un 3-2 che ha tenuto in gioco gli azzurrini all'Europeo di categoria, Raoul Bellanova ha parlato così della sua prestazione con Sportmediaset: "Sono partito col botto, stavo bene e volevo fare bene per la squadra perché era come una finale. Nel secondo tempo siamo calati tutti, io mi sono mangiato il gol del 4-2 che avrebbe chiuso la partita".